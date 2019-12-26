У Косові опозиційні партії за три місяці не домовилися про формування уряду

Дві косовські опозиційні партії, які набрали найбільше голосів на позачергових виборах до парламенту в жовтні, не змогли домовитися про формування уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Balkan Insight.

У четвер депутати партії "Самовизначення", яка виграла вибори, та Демократичної ліги Косово (LDK) взяли участь в установчому засіданні парламенту без домовленості про формування нового уряду.

Переговори між партіями зайшли в глухий кут переважно через питання узгодженого кандидата на наступні президентські вибори.

Сторони домовилися мати по п’ять міністерських портфелів в уряді, але переговори зупинилися через вимогу LDK щодо вибору кандидата в президенти.

Лідер "Самовизначення" Альбін Курті заявив, що його партія погодиться включити майбутню посаду президента у переговори, лише якщо вона отримає ще одне міністерське місце в уряді, а саме Міністерство внутрішніх справ, яке, на його думку, є життєво важливим для боротьби зі злочинністю та корупцією. Він також повідомив, що його пропозицію LDK відхилила.

Після сьогоднішнього відкриття парламенту у партій є два місяці для формування уряду. Відповідно до конституції, парламент буде розпущений протягом 60 днів після установчої сесії, "якщо уряд не буде сформований".

Однак рішення Конституційного Суду в 2014 році ускладнює ситуацію, оскільки, за його словами, парламент не можна вважати "конституйованим", поки не буде обрано спікера.

"Самовизначення" має 29 із 120 місць у парламенті. Курті також отримав підтримку 10 депутатів несербської етнічної меншини. Якщо коаліція з LDK буде узгоджена, вона матиме підтримку 67 депутатів, діючої більшості. Без угоди з LDK новий уряд матиме лише 39 голосів.

Конституція зобов'язує президента висувати кандидата на пост прем'єр-міністра після обговорень з керівною партією чи коаліцією. У цього кандидата є 15 днів для представлення складу нового уряду в парламенті та досягнення більшості.