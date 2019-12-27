Затримані депутати і заблоковані дороги: Чорногорія ухвалила закон про церкву
У Чорногорії - сутички, протести і заблоковані дороги після того, як парламент рано вранці у п’ятницю бурхливо ухвалив закон про свободу віросповідання і правовий статус релігійних громад.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".
"За" висловилися всі 45 присутніх у залі депутатів. Cеред них - представники керівної Демократичної партії соціалістів (DPS), Соціал-демократів (SD), Ліберальної партії, Боснійської партії, Хорватської громадянської ініціативи, албанської Нової демократичної партії Forca та опозиційної Соціал-демократичної партії (SDP).
Законопроєкт ухвалили за відсутності депутатів від опозиційного Демократичного фронту. Поліція напередодні голосування затримала всіх 18 депутатів політичної сили та чотирьох інших громадян після низки інцидентів в сесійній залі.
Вночі, під час обговорення законопроєкту, представники Демократичного фронту запустили в залі петарду, намагалися напасти на своїх колег з правлячої коаліції та опозиційної Соціал-демократичної партії та ледь не зламали обладнання на столі спікера. У результаті втрутилася служба безпеки парламенту.
Найбільш суперечливим положенням проєкту ухваленого закону є те, що релігійні громади повинні надавати докази володіння своєю власністю до 1918 року. Сербська православна церква вважає новий закон дискримінаційним. На думку СПЦ, він має на меті захопити її майно в Чорногорії.
Уряд Чорногорії наголошує, що проєкт закону відповідає найвищим міжнародним стандартам, включаючи Конвенції ООН, Європейську конвенцію з прав людини, прецедентне право Європейського суду з прав людини, а також керівні принципи Венеційської комісії та ОБСЄ.
Тим часом на знак протесту проти закону місцеві мешканці та священики СПЦ почали блокувати дороги. Заблоковано шосе Подгориця – Никшич: протестувальники перекрили тунель "Будос". Акція зібрала понад 1000 громадян. Більше 300 громадян заблокували Ядранську магістраль на розв’язці Тіват-Котор-Будва-Радовичі.
Заблоковані дороги і об’єкти інфраструктури в інших регіонах, а в Барі кілька десятків людей збиралися біля головного храму СПЦ та на головній площі міста.
В’їзди в Подгорицю, які намагалися перекривати протестувальники, поліції вдалося розблокувати. Повідомлялося про інциденти, зокрема, люди закидали правоохоронців камінням.
Кілька осіб було затримано, у тому числі принаймні одного представника Сербської православної церкви.
Населення Чорногорії, що становить близько 620 тисяч осіб, є переважно православним, а основною церквою є Сербська православна церква. Окрема Чорногорська православна церква не визнається іншими православними церквами.
Прозахідний президент Чорногорії звинуватив Сербську православну церкву в просуванні просербської політики і в прагненні підірвати державність країни, з того часу, як вона відкололася від набагато більшої Сербії в 2006 році.