Задержанные депутаты и заблокированы дороги: Черногория приняла закон о церкви

В Черногории - столкновения, протесты и заблокированные дороги после того, как парламент рано утром в пятницу бурно принял закон о свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

"За" высказались все 45 присутствующих в зале депутатов. Среди них - представители руководящей Демократической партии социалистов (DPS), Социал-демократов (SD), Либеральной партии, Боснийской партии, Хорватской гражданской инициативы, албанской Новой демократической партии Forca и оппозиционной Социал-демократической партии (SDP).

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Законопроект приняли при отсутствии депутатов от оппозиционного Демократического фронта. Полиция накануне голосования задержала всех 18 депутатов политической силы и четырех других граждан после ряда инцидентов в сессионном зале.

Ночью, во время обсуждения законопроекта, представители Демократического фронта запустили в зале петарду, пытались напасть на своих коллег из правящей коалиции и оппозиционной Социал-демократической партии и едва не сломали оборудование на столе спикера. В результате вмешалась служба безопасности парламента.

Наиболее противоречивым положением проекта принятого закона является то, что религиозные общины должны предоставлять доказательства владения своей собственностью до 1918 года. Сербская православная церковь считает новый закон дискриминационным. По мнению СПЦ, он имеет целью захватить ее имущество в Черногории.

Правительство Черногории отмечает, что проект закона соответствует самым высоким международным стандартам, включая Конвенции ООН, Европейскую конвенцию по правам человека, прецедентное право Европейского суда по правам человека, а также руководящие принципы Венецианской комиссии и ОБСЕ.

Между тем в знак протеста против закона местные жители и священники СПЦ начали блокировать дороги. Заблокировано шоссе Подгорица - Никшич: протестующие перекрыли туннель "Будос". Акция собрала более 1000 граждан. Более 300 граждан заблокировали Ядранскую магистраль на развязке Тиват-Котор-Будва-Радовичи.

Заблокированы дороги и объекты инфраструктуры в других регионах, а в Бари несколько десятков человек собирались у главного храма СПЦ и на главной площади города.

Въезды в Подгорицу, которые пытались перекрывать протестующие, полиции удалось разблокировать. Сообщалось об инцидентах, в частности, люди забросали стражей порядка камнями.

Несколько человек были задержаны, в том числе по крайней мере один представитель Сербской православной церкви.

Населения Черногории, составляет около 620 тысяч человек, они являются преимущественно православным, а основной церковью является Сербская православная церковь. Отдельная Черногорская православная церковь не признается другими православными церквями.

Прозападный президент Черногории обвинил Сербскую православную церковь в продвижении просербской политики и в стремлении подорвать государственность страны, с тех пор, как она откололась от гораздо большей Сербии в 2006 году.