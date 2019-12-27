Влада Британії врятувала 49 людей у Ла-Манші

Британські прикордонники і співробітники берегової охорони врятували 49 мігрантів у Ла-Манші вранці в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Це стало результатом пошуково-рятувальної операції двох організацій біля берегів графства Кент.

Читайте також Меркель планує візит до Туреччини для збереження міграційного пакту - ЗМІ

Врятовані люди розповіли, що вони з Ірану, Іраку та Афганістану, зазначили в Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії.

"Тепер вони пройдуть медичне обстеження і будуть передані на розмову співробітникам імміграційної служби", - сказано в повідомленні міністерства.

Згідно з повідомленням, люди були доставлені на берег після того, як британська влада перехопили чотири невеликі човни.

Як повідомлялося, за даними Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex, кількість нелегальних перетинів на зовнішніх кордонах ЄС значно зменшилась у 2019 році.