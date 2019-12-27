Власти Британии спасли 49 человек в Ла-Манше

Британские пограничники и сотрудники береговой охраны спасли 49 мигрантов в Ла-Манше утром в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Это стало результатом поисково-спасательной операции двух организаций у берегов графства Кент.

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Спасенные люди рассказали, что они из Ирана, Ирака и Афганистана, отметили в Министерстве внутренних дел Великобритании.

"Теперь они пройдут медицинское обследование и будут переданы на разговор сотрудникам иммиграционной службы", - говорится в сообщении министерства.

Согласно сообщению, люди были доставлены на берег после того, как британские власти перехватили четыре небольшие лодки.

Как сообщалось, по данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, число нелегальных пересечений на внешних границах ЕС значительно уменьшилась в 2019 году.