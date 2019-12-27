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Канадській телекомпанії довелось пояснити, чому Трампа вирізали з "Сам удома-2"

П'ятниця, 27 грудня 2019, 14:41

Канадській телерадіомовній компанії CBC довелось пояснити зникнення кадрів із теперішнім президентом США з кінофільму "Сам удома-2: Загублений у Нью-Йорку".

Про це повідомляє "Європейська правда".

CBC показав відредаговану версію фільму раніше цього місяця. Це викликало критику з боку прихильників Трампа. Мовляв, це було зроблено з політичних мотивів. 

У невідредагованій версії Трамп з'являється протягом семи секунд у сцені в готелі "Плаза" в Нью-Йорку разом з персонажем Кевіном Маккаллістером. 

На момент зйомок фільму Трамп був власником готелю.

 

Прессекретар CBC Чак Томпсон підтвердив у четвер, що сцену з Трампом та іншими людьми вирізали з фільму, щоб звільнити час для рекламних роликів. Але це було зроблено ще п’ять років тому.

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"Сцена з Дональдом Трампом була однією з декількох, які були вирізані з фільму, оскільки жодна з них не була невід'ємною частиною сюжету. Ці правки були зроблені в 2014 році, коли ми вперше придбали фільм і до того, як містер Трамп був обраний президентом", - цитує CBC речника. Фільм скоротили загалом на 8 хвилин.

Син президента США Дональд Трамп-молодший опублікував у Twitter новину про вирізані кадри і назвав історію "жалюгідною".

Cам Трамп відреагував твітом "Цей фільм більше ніколи не буде таким, як раніше (Жартую)".

В іншому твіті він згадав прем’єра Канади, із яким у нього напружені стосунки: "Я думаю, що Джастіну Т не дуже подобається, коли я змушую його платити за НАТО або торгівлю!"

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