У парламенті Сербії побилися депутати і міністри через ухвалений в Чорногорії закон про церкву

Депутати парламенту та члени уряду Сербії побилися під час парламентської сесії через події навколо закону про віросповідання, ухваленого парламентом Чорногорії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Балканський оглядач.

Лідер опозиційної партії "Двері" Бошко Обрадовіч вийшов до парламентської трибуни із транспарантом, на якому було написано, що президенти Сербії та Чорногорії "є братами" і вимагав втручання Сербської держави в ситуацію навколо Сербської православної церкви в Чорногорії.

Депутати з провладної партії вступили в бійку із Обрадовичем та викинули плакат. У бійці брав участь і міністр оборони Сербії Александар Вулін.

Парламент Чорногорії ухвалив закон про свободу віросповідання і правовий статус релігійних громад. Найбільш суперечливим положенням документу є те, що релігійні громади повинні надавати докази володіння своєю власністю до 1918 року.

Сербська православна церква вважає новий закон дискримінаційним. На думку СПЦ, він має на меті захопити її майно в Чорногорії. Ухвалення закону спричинило у Чорногорії сутички, протести і блокування доріг.