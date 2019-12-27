У Босфорі сіло на мілину вантажне судно, рух кораблів тимчасово закрили

Вантажне судно під прапором Ліберії сіло на мілину в протоці Босфор у Стамбулі, через що рух кораблів тимчасово закрили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Корабель "Songa Iridium" йшов з Одеси в стамбульський порт Амбарлі і в п'ятницю сів на мілину недалеко від Румелійської фортеці. За попередніми даними, причиною інциденту стала несправність двигуна.

За інформацією CNN Turk, вантажне судно довжиною 191 метр зупинилося прямо біля набережної, але не пошкодило бетонну конструкцію. В результаті інциденту потерпілих немає.

Босфор, один з найжвавіших морських маршрутів в світі, був тимчасово закритий для міжнародних перевезень, поки буксири відводили судно на південь в сторону Мармурового моря.

Такі події рідкість на Босфорі, який життєво важливий для чорноморських держав.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попереджав про можливість таких аварій і в останні тижні говорив про плани будівництва масивного каналу на західних околицях Стамбула, щоб полегшити рух в Босфорі.

Новий мер міста, екологи і сотні активістів виступають проти будівництва каналу в Стамбулі.