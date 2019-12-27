В Босфоре село на мель грузовое судно, движение кораблей временно закрыли

Грузовое судно под флагом Либерии село на мель в проливе Босфор в Стамбуле, из-за чего движение кораблей временно закрыли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Корабль "Songa Iridium" шел из порта Одессы в стамбульский порт Амбарли и в пятницу сел на мель недалеко от Румелийской крепости. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность двигателя.

По информации CNN Turk, грузовое судно длиной 191 метр остановилось прямо у набережной, но не повредило бетонное сооружение. В результате инцидента пострадавших нет.

Босфор, один из самых оживленных морских маршрутов в мире, был временно закрыт для международных перевозок, пока буксиры отводили судно на юг в сторону Мраморного моря.

Такие происшествия редки на Босфоре, который жизненно важен для черноморских государств.

Президент Турции Тайип Эрдоган предупреждал о возможности таких аварий и в последние недели говорил о планах по прокладке массивного канала на западных окраинах Стамбула, чтобы облегчить движение в Босфоре.

Новый мэр города, экологи и сотни активистов выступают против строительства канала в Стамбуле.