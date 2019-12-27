Україна сподівається, що Німеччина змінить рішення не надавати військову допомогу

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сподівається, що Німеччина перегляне своє рішення і погодиться надати Україні військову допомогу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пристайко сказав в інтерв'ю німецькому виданню RND.

"Ми вдячні за фінансову допомогу Німеччини та політичну підтримку німецького уряду. Але, на жаль, наш запит про військову допомогу був відхилений. Сподіваюся, що Берлін перегляне таку стриману позицію і все-таки вирішить посилити оборонні можливості України", - сказав Пристайко.

Міністр не уточнив, про який запит йдеться, але, очевидно, він мав на увазі прохання про допомогу ще на початку конфлікту с Росією.

Як відомо, офіційна позиція німецького уряду тривалий час полягає в тому, щоб не надавати військове озброєння країнам, які мають збройні конфлікти на своїй території.

Пристайко також заявив, що бачить Україну в екзистенційній небезпеці. "Тому що йдеться про наше виживання як нації. Німеччина та ЄС багато зробили для нас, але недостатньо, щоб люди не вмирали. Ми оплакуємо 13 000 загиблих і, на жаль, щодня їх стає більше", - сказав він.