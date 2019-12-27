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Украина надеется, что Германия изменит решение не предоставлять военную помощь

Пятница, 27 декабря 2019, 18:17

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что Германия пересмотрит свое решение и согласится предоставить Украине военную помощь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пристайко сказал в интервью немецкому изданию RND.

"Мы благодарны Германии за финансовую помощь и политическую поддержку немецкого правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен. Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую ​​сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины", - сказал Пристайко.

Министр не уточнил, о каком запросе идет, но, очевидно, он имел в виду просьбу о помощи еще в начале конфликта с Россией.

Как известно, официальная позиция немецкого правительства длительное время состоит в том, чтобы не предоставлять вооружение странам, имеющим вооруженные конфликты на своей территории.

Пристайко также заявил, что видит Украину в экзистенциальной опасности. "Потому что речь идет о нашем выживании как нации. Германия и ЕС много сделали для нас, но недостаточно, чтобы люди не умирали. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших и, к сожалению, ежедневно их становится больше", - сказал он.

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Германия Пристайко
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