Греція уклала угоду про модернізацію 84 американських F-16

Греція заявляє, що підписала угоду з американською компанією Lockheed Martin, яка дозволить істотно модернізувати її винищувачі F-16 протягом наступних семи років на тлі напруги з сусідом і колегою по НАТО Туреччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Міністр оборони Нікос Панагіотопулос заявив парламенту раніше цього місяця, що 84 реактивні літаки F-16 будуть модернізовані до 2027 року до передових технологій класу Viper за програмою, що оцінюється в 1,5 мільярда доларів.

Читайте також Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід

В останні роки Греція розширила оборонні зв'язки зі Сполученими Штатами, побоюючись військової експансії Туреччини. Суперечки між сусідами щодо повітряного простору та морських кордонів, а також права на буріння нафти та газу у східному Середземномор'ї залишаються неврегульованими.

Ця напруженість посилилася в останні місяці після того, як Туреччина надіслала бурові судна до північного узбережжя Кіпру і досягла морського пакту з Лівією, який розглядають як такий, що підриває угоди між Грецією, Ізраїлем, Кіпром та Єгиптом.