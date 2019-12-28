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Греция заключила соглашение о модернизации 84 американских F-16

Суббота, 28 декабря 2019, 10:21

Греция заявляет, что подписала соглашение с американской компанией Lockheed Martin, которое позволит существенно модернизировать ее истребители F-16 в течение следующих семи лет на фоне напряжения с соседом и коллегой по НАТО Турцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Министр обороны Никос Панагиотопулос заявил парламенту ранее в этом месяце, что 84 реактивных самолета F-16 будут модернизированы до 2027 года к передовым технологиям класса Viper по программе, которая оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

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В последние годы Греция расширила оборонительные связи с Соединенными Штатами, опасаясь военной экспансии Турции. Споры между соседями по воздушному пространству и морским границам, а также правам на бурение нефти и газа в восточном Средиземноморье остаются неурегулированными.

Эта напряженность усилилась в последние месяцы после того, как Турция направила буровые суда к северному побережью Кипра и достигла морского пакта с Ливией, который подрывает соглашения между Грецией, Израилем, Кипром и Египтом.

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