Греция заключила соглашение о модернизации 84 американских F-16
Греция заявляет, что подписала соглашение с американской компанией Lockheed Martin, которое позволит существенно модернизировать ее истребители F-16 в течение следующих семи лет на фоне напряжения с соседом и коллегой по НАТО Турцией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Министр обороны Никос Панагиотопулос заявил парламенту ранее в этом месяце, что 84 реактивных самолета F-16 будут модернизированы до 2027 года к передовым технологиям класса Viper по программе, которая оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
В последние годы Греция расширила оборонительные связи с Соединенными Штатами, опасаясь военной экспансии Турции. Споры между соседями по воздушному пространству и морским границам, а также правам на бурение нефти и газа в восточном Средиземноморье остаются неурегулированными.
Эта напряженность усилилась в последние месяцы после того, как Турция направила буровые суда к северному побережью Кипра и достигла морского пакта с Ливией, который подрывает соглашения между Грецией, Израилем, Кипром и Египтом.