Байден відмовився свідчити у Сенаті у справі про імпічмент Трампа

Колишній віцепрезидент США Джо Байден відповість відмовою на виклик Сенату США дати свідчення на слуханнях щодо можливого покарання президента Дональда Трампа, якому раніше оголосили імпічмент.

Про це він заявив у спілкуванні з редакторами газети The Des Moines Register в Айові.

Під час регіональної передвиборчої поїздки до штату, на підтримку якого Байден розраховує у своєму президентському номінуванні, він пояснив, що не буде свідчити у Сенаті, бо вважає його виклик спробою відвести увагу від дій президента Трампа.

"Це все задумане, щоби дати Трампу можливість зробити те, що він робив усе життя: забрати з нього фокус уваги, - заявив він. – Ми досі все життя грали його гру, і на цьому побудована вся його кар’єра".

Колишній віцепрезидент також вважає, що у Сенату не було достатніх підстав для його виклику. "Обґрунтування їх рішення викликати мене неймовірно сумнівні", - заявив політик.

Як відомо, Палата представників США, у якій опоненти Трампа мають більшість, минулого тижня прогнозовано схвалила імпічмент президенту Трампу щодо заявлених порушень з його боку – перевищення влади у тиску на Україну і перешкоджання діяльності Конгресу. Трампа, зокрема, звинувачують у тому, що він шантажував президента Володимира Зеленського, вимагаючи від України розпочати розслідування проти Джо Байдена та його сина Хантера.

Водночас, для відсторонення президента від посади ці звинувачення має підтримати Сенат двома третинами голосів. Цього майже напевно не станеться, бо республіканська партія має більшість у Сенаті.