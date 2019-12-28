Байден отказался от показаний в Сенате по делу об импичменте Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден ответит отказом на вызов Сената США дать показания на слушаниях по возможного наказания президента Дональда Трампа, которому ранее объявили импичмент.

Об этом он заявил в общении с редакторами газеты The Des Moines Register в Айове.

Во время региональной предвыборной поездки в штат, на поддержку которого Байден рассчитывает в своем президентском номинировании, он пояснил, что не будет свидетельствовать в Сенате, так как считает его вызов попыткой отвлечь внимание от действий президента Трампа.

"Это все задумано, чтобы дать Трампу возможность сделать то, что он делал всю жизнь: отвести от него фокус внимания, - заявил он. - Мы до сих пор всю жизнь играли его игру, и на этом построена вся его карьера".

Бывший вице-президент также считает, что у Сената не было достаточных оснований для его вызова. "Основания их решения вызвать меня невероятно сомнительны", - заявил политик.

Как известно, Палата представителей США, где оппоненты Трампа имеют большинство, на прошлой неделе прогнозируемо одобрила импичмент президенту Трампу на сновании заявленных нарушений с его стороны - превышения власти в давлении на Украину и препятствования деятельности Конгресса. Трампа, в частности, обвиняют в том, что он шантажировал президента Владимира Зеленского, требуя от Украины начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера.

В то же время, для отстранения президента от должности эти обвинения должен поддержать Сенат двумя третями голосов. Этого почти наверняка не произойдет, потому что республиканская партия имеет большинство в Сенате.