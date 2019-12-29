В Естонії перекинувся автобус з 67 людьми, 9 постраждалих

У неділю рано вранці на 30-му кілометрі шосе Таллінн - Нарва з'їхав з дороги і перекинувся рейсовий автобус, в якому перебували 67 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

ДТП сталася в 4. 45. За попередніми даними в автобусі знаходилися 67 осіб, з них двоє - водії. Автобус фірми Ecolines їхав з Санкт-Петербурга в Таллінн.

Чоловік, що сидів за кермом під час аварії, був тверезий.

Постраждали в аварії дев'ять осіб, з яких четверо - громадяни Латвії. Усі постраждалі відбулися незначними травмами, їх доставили до лікарні.

Решта пасажирів на автобусі, що приїхав на заміну, дісталися до Таллінна.

Передбачувана причина аварії - технічна несправність. Деталі події з'ясовуються.