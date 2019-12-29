В Эстонии перевернулся автобус с 67 людьми, 9 пострадавших
Воскресенье, 29 декабря 2019, 10:59
В воскресенье рано утром на 30-м километре шоссе Таллинн - Нарва съехал с дороги и перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 67 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
ДТП произошло в 4.45 утра. По предварительным данным в автобусе находились 67 человек, из них двое - водители. Автобус фирмы Ecolines ехал из Санкт-Петербурга в Таллинн.
Мужчина, сидевший за рулем во время аварии, был трезв.
Пострадали в аварии девять человек, из которых четверо - граждане Латвии. Все пострадавшие отделались незначительными травмами, их доставили в больницу.
Остальные пассажиры на автобусе, приехал на замену, добрались до Таллинна.
Предполагаемая причина аварии - техническая неисправность. Детали происшествия выясняются.
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