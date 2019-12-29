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Британський уряд помилково оприлюднив адреси знаменитостей і політиків

Неділя, 29 грудня 2019, 12:24

В результаті помилки британського уряду у мережі опинилися домашні адреси політиків, чиновників і знаменитостей, які мають отримати від королеви звання і нагороди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Файл зі осіб, яким належить відзнака, разом з точними приватними адресами з'явився на офіційному сайті британського уряду. За словами урядовців, його було видно близько години.

Представники уряду заявили, що встановлюватимуть причину помилки.

"Ми приносимо вибачення всім потерпілим і перевіряємо, як це сталося", - заявили в уряді.

Окрім адреси Елтона Джона в списку виявилися, зокрема, адреси колишного директора державного обвинувачення Елісон Сондерс, колишнього лідера Консервативної партії Яна Дункана Сміта, актриси і співачки Олівії Ньютон-Джон, кухаря і ведучої Надії Хусейн, а також багатьох інших спортсменів, чиновників, політиків і поліцейських.

Список з 1097 осіб, які 1 січня отримають від Єлизавети II звання та нагороди, був створений і схвалений, коли пост прем'єр-міністра Британії займала Тереза Мей. Нагороди присвоюють за визначні заслуги перед Британією.

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Велика Британія
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