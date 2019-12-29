Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Партию Меркель ждет смена лидера - опрос

Байден отказался от показаний в Сенате по делу об импичменте Трампа

Nord Stream 2: США дали компаниям-подрядчикам месяц на свертывание работ

Украина и Молдова заключили соглашение о поставках газа, остались Словакия и РФ






Британское правительство ошибочно обнародовало адреса знаменитостей и политиков

Воскресенье, 29 декабря 2019, 12:24

В результате ошибки британского правительства в сети оказались домашние адреса политиков, чиновников и знаменитостей, которые должны получить от королевы звание и награды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Файл со списком лиц, которым надлежит награда, вместе с точными частными адресами появился на официальном сайте британского правительства. По словам чиновников, он был виден около часа.

Представители правительства заявили, что будут устанавливать причину ошибки.

"Мы приносим извинения всем пострадавшим и проверяем, как это произошло", - заявили в правительстве.

Кроме адреса Элтона Джона в списке оказались, в частности, адреса колишного директора государственного обвинения Элисон Сондерс, бывшего лидера Консервативной партии Яна Дункана Смита, актрисы и певицы Оливии Ньютон-Джон, повара и ведущей Надийи Хусейн, а также многих других спортсменов, чиновников, политиков и полицейских.

Список из 1097 человек, которые 1 января получат от Елизаветы II звание и награды, был создан и одобрен, когда пост премьер-министра Британии занимала Тереза Мэй. Награды присваивают за выдающиеся заслуги перед Британией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua