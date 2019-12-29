У Мінську проходить п’ята за місяць акція проти інтеграції з Росією

У Мінську 29 грудня проходить п’ята за останній місяць акція проти поглиблення інтеграції Білорусі і Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радыё Свабода.

фото Радыё Свабода

На Жовтневій площі опівдні зібралися десятки людей, в числі яких лідер руху солідарності "разом" В'ячеслав Сівчик і співголова білоруської християнської демократії Ольга Ковалькова, голова Об'єднаної громадянської партії Микола Козлов.

Протестувальники тримають портрети ув'язнених опозиціонерів і плакати проти інтеграції з Росією.

Другий варіант протесту, який анонсували раніше, це живий ланцюг, який мають організувати пізніше в неділю.

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Нагадаємо, в грудні пройшло вже чотири акції проти інтеграції з Росією. Всі вони були приурочені до переговорів Александра Лукашенка і Владіміра Путіна. Після масових акцій 7 і 8 грудня міліція провела з учасниками профілактичні бесіди, попередивши про порушення закону, на частину склали протоколи. Над більшістю учасників вже пройшли суди: більшість отримали штрафи, кілька людей, в тому числі організатор акцій Павел Северинець, перебувають під арештом.