Дуда: НАТО є відповіддю і на тероризм, і на російську загрозу

Президент Польщі Анджей Дуда вважає неправильним визначення терористичної загрози як головної для Альянсу, оскільки російська загроза також є важливою.

Про це він заявив на конференції NATO Engages, яка проходить на передодні зустрічі лідерів Альянсу, повідомляє з Лондона кореспондент "Європейської правди".

Дуда заявив, що Альянс не має права виділяти для себе лише одну головну загрозу, як це пропонує зробити президент Франції Еммануель Макрон.

"Було би неправильним оцінювати, розставляти пріоритети", - пояснив він.

Президент Польщі вважає що Альянс здатний впоратися з обома загрозами.

"У нас є терористична загроза у нас є загроза російського імперіалізму, і ми маємо відповідь на обидві", - наголосив польський лідер.

Прем’єр-міністр Північної Македонії, який також перебував у залі, зі свого боку запропонував Макрону дати ідеї про те, як зробити Альянс успішнішим.

Як відомо, кілька тижнів тому президент Франції заявив про "смерть мозку" у НАТО. Його заяву розкритикувала більшість лідерів Альянсу. На минулому тижні французький лідер зробив заяву про те, що ворог НАТО – тероризм, а не Росія чи Китай. Ці його слова також широко розкритикували союзники.