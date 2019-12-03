Дуда: НАТО – это ответ и на терроризм, и на российскую угрозу

Президент Польши Анджей Дуда считает неправильным определение террористической угрозы как главной для Альянса, поскольку российская угроза также важна.

Об этом он заявил на конференции NATO Engages, которая проходит в преддверии встречи лидеров Альянса, сообщает из Лондона корреспондент "Европейской правды".

Дуда заявил, что Альянс не имеет права выделять для себя только одну главную угрозу, как это предлагает сделать президент Франции Эммануэль Макрон.

"Было бы неправильным оценивать, расставлять приоритеты", - пояснил он.

Президент Польши считает, что Альянс способен справиться с обеими угрозами.

"У нас есть террористическая угроза, у нас есть угроза российского империализма, и у нас есть ответ на обе", - подчеркнул польский лидер.

Премьер-министр Северной Македонии, который также находился в зале, со своей стороны предложил Макрону дать идеи о том, как сделать Альянс успешным.

Как известно, несколько недель назад президент Франции заявил о "смерти мозга" в НАТО. Его заявление раскритиковало большинство лидеров Альянса. На прошлой неделе французский лидер сделал заявление о том, что враг НАТО - терроризм, а не Россия или Китай. Эти его слова также широко раскритиковали союзники.