Парламент Іспанії зібрався, але досі немає ознак уряду

Парламентарі, які вибороли місця на виборах в Іспанії в листопаді, четвертих за стільки ж років, увійшли до національного парламенту у вівторок, але досі немає чітких ознак того, що незабаром їм вдасться сформувати уряд та уникнути нових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

350 депутатів обрали соціалістку Мерічель Батет спікером палати. Цього тижня Батет матиме аудієнцію у короля Феліпе VI, після чого король протягом найближчих тижнів проведе зустрічі лідерів партії у надії вибрати кандидата, якого він вважає здатним сформувати уряд.

Чинний прем'єр-міністр соціалістів Педро Санчес має найкращі позиції, його партія здобула найбільше місць на виборах - 120. Він підписав угоду з лівою партією Podemos, яка має 35 місць, але вони все ще далекі від більшості у 176 місць, необхідної в палаті.

Читайте також В розслідуванні Іспанії щодо російських шпигунів фігурує громадянин України - ЗМІ

Консервативна Народна партія та правоцентристська партія "Громадяни", а також ультраправа Vox наполегливо відмовляються підтримувати Санчеса або утриматися. Вони разом мають 151 місце.

Соціалісти Санчеса зараз намагаються отримати утримання, необхідне від партії сепаратистської "Республіканської лівиці Каталонії" (13 місць), підживлюючи звинувачення з боку правих конкурентів, що Санчес робить угоди з тими, хто хоче розбити Іспанію.