Парламент Испании собрался, но до сих пор нет признаков правительства

Парламентарии, которые завоевали места на выборах в Испании в ноябре, четвертых за столько же лет, во вторник вошли в национальный парламент, но до сих пор нет четких признаков того, что вскоре им удастся сформировать правительство и избежать новых выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

350 депутатов избрали социалистку Меричель Батет спикером палаты. На этой неделе Батет получит аудиенцию у короля Фелипе VI, после чего король в течение ближайших недель проведет встречи лидеров партии в надежде выбрать кандидата, которого он считает способным сформировать правительство.

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Действующий премьер-министр социалистов Педро Санчес имеет лучшие позиции, его партия получила больше мест на выборах - 120. Он подписал соглашение с левой партией Podemos, которая получила 35 мест, но они все еще далеки от большинства в 176 мест, необходимого в палате.

Консервативная Народная партия и правоцентристская партия "Граждане", а также правая Vox упорно отказываются поддерживать Санчеса или воздержаться. Они вместе должны получить 151 место.