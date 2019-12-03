Трампа у Лондоні очікують демонстрації

З нагоди зустрічі лідерів НАТО в Лондоні багато людей хочуть протестувати біля Букінгемського палацу у вівторок - особливо проти президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

За словами організаторів, різні групи, які беруть участь у демонстрації, наприклад, виступають за ядерне роззброєння. Численні медсестри, лікарі також хочуть протестувати проти Трампа.

Лідер опозиційної лейбористської партії Джеремі Корбін застерігає від торговельної угоди зі США, про яку прем'єр-міністр Борис Джонсон та Трамп хочуть домовитись після виходу з ЄС. Якщо вірити Корбіну, британська Національна служба охорони здоров'я (NHS) може бути частково приватизована та перейти до американських компаній. Він також попереджає про підвищення цін на ліки, якщо фармацевтичні компанії США матимуть вплив на торгову угоду.

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Джонсон наполягав на тому, що служба охорони здоров'я не гратиме ролі в переговорах - але багато хто не вірить йому. Трамп також запевнив у вівторок у Лондоні, що NHS не буде на столі переговорів. "Я до цього стосунку не маю, чесно кажучи", - сказав він. Він також запевнив, що не хоче втручатися у британську виборчу кампанію. При цьому він підкреслив: "Борис робить добру справу".

Британці обирають новий парламент 12 грудня. Джонсон хоче зміцнити своє становище і завершити Brexit. За прогнозами, його консерватори явно випереджають інші партії.

Протест починається пізнім днем ​​на Трафальгарській площі і закінчується біля Букінгемського палацу.