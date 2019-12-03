Трампа в Лондоне ждут демонстрации

По случаю встречи лидеров НАТО в Лондоне многие люди планируют протестовать у Букингемского дворца во вторник - особенно против президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

По словам организаторов, различные группы, которые принимают участие в демонстрации, например, выступают за ядерное разоружение. Многочисленные медсестры, врачи тоже хотят протестовать против Трампа.

Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин предостерегает от торгового соглашения с США, о котором премьер-министр Борис Джонсон и Трамп хотят договориться после выхода из ЕС. Если верить Корбину, британская Национальная служба здравоохранения (NHS) может быть частично приватизирована и перейти к американским компаниям. Он также предупреждает о повышении цен на лекарства, если фармацевтические компании США будут иметь влияние на торговое соглашение.

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Джонсон настаивал на том, что служба здравоохранения не будет играть роли в переговорах - но многие не верят ему. Трамп также заверил во вторник в Лондоне, что NHS не будет темой переговоров. "Я к этому отношения не имею, честно говоря", - сказал он. Он также заверил, что не хочет вмешиваться в британскую избирательную кампанию. При этом он подчеркнул: "Борис делает доброе дело".

Британцы выбирают новый парламент 12 декабря. Джонсон хочет укрепить свое положение и завершить Brexit. По прогнозам, его консерваторы явно опережают другие партии.

Протест начинается поздним днем ​​на Трафальгарской площади и заканчивается у Букингемского дворца.