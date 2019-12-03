Ясько очолить міжнародний комітет ВР і залишиться главою делегації в ПАРЄ

Народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, яку напередодні фракція обрала наступницею Богдана Яременка на посту глави комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, поки що залишатиметься главою постійної делегації парламенту у ПАРЄ.

Про це журналістам у вівторок сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, хто у зв’язку з обранням Ясько на посаду глави комітету очолюватиме делегацію в ПАРЄ, Арахамія сказав: "Поки що буде вона".

"Якщо виявиться, що це занадто багато роботи, то ми разом з Лізою поспілкуємося і визначимо когось нового, якщо в цьому буде потреба", - додав Арахамія.

Він не виключив, що парламент під час пленарного тижня 3-6 грудня розгляне питання про звільнення Яременка з посади голови комітету.

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На засіданні 2 грудня фракція "Слуга народу" вирішила, що Комітет ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва замість Яременка очолить Єлизавета Ясько.

30 жовтня журналісти сфотографували у Верховній Раді, як Яременко під час роботи в сесійній залі домовляється в мережі знайомств про зустріч за гроші.

Спершу Яременко заявив нібито про провокацію для журналістів, проте згодом попросив вибачення у всіх, кому створив проблеми своїм вчинком, інаписав заяву про відставку.