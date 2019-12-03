Ясько возглавит международный комитет ВР и останется главой делегации в ПАСЕ

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которую накануне фракция избрала преемником Богдана Яременко на посту главы комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пока остается главой постоянной делегации парламента в ПАСЕ.

Об этом журналистам во вторник сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, кто в связи с избранием Ясько на должность главы комитета будет возглавлять делегацию в ПАСЕ, Арахамия сказал: "Пока она".

"Если окажется, что это слишком много работы, то мы вместе с Лизой пообщаемся и определим кого-то нового, если в этом будет необходимость", - добавил Арахамия.

Он не исключил, что парламент во время пленарной неделе 3-6 декабря рассмотрит вопрос об освобождении Яременко от должности председателя комитета.

На заседании 2 декабря фракция "Слуга народа" приняла решение, что комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко возглавит Елизавета Ясько.

30 октября журналисты сфотографировали в Верховной раде, как Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Сначала Яременко заявил якобы о провокации для журналистов, однако впоследствии попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком, и написал заявление об отставке.