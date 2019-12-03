Литва звернулася до Туреччини щодо плану НАТО для Балтії і Польщі

Литва довіряє Туреччині і сподівається на солідарність союзників на тлі обговорення нового оборонного плану НАТО для Польщі та країн Балтії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Щодо оборонного плану для країн Балтії, чи довіряємо ми своєму союзникові Туреччині? Чи визнаємо інтереси Анкари в сфері безпеки? Так! НАТО продовжує коригувати свій курс. Необхідно забезпечити солідарність", - написав міністр, позначивши у своєму повідомленні турецького колегу Мевлюта Чавушоглу.

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Раніше Лінкявічюс заявляв, що "було б неправильно стверджувати, що існують певні розбіжності або блокування. Процес йде повним ходом".

План захисту балтійських держав у разі нападу Росії вимагає підтримки всіх держав-членів.

Анкара звинуватила союзників по НАТО в підтримці проблем безпеки країн Балтії при ігноруванні загрози Туреччині з боку курдських бойовиків.

Туреччина вважає курдських бойовиків терористами і вторглася в райони північно-східної Сирії, щоб відтіснити їх від свого кордону.