Литва очікує, що Туреччина не заблокує план НАТО на випадок нападу РФ
Міністр закордонних справ Литви, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Туреччина відмовляється затвердити план оборони НАТО для країн Балтії і Польщі, висловив надію, що "певні рішення" будуть ухвалені до саміту Альянсу, який пройде наступного тижня.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Агентство Reuters напередодні повідомило, що Туреччина відмовляється підтримати план НАТО для країн Балтії й Польщі на випадок нападу Росії, поки Альянс не запропонує Анкарі більше політичної підтримки у боротьбі з курдськими загонами YPG на півночі Сирії.
"Остаточного рішення поки немає. Ми перебуваємо в процесі узгодження позицій і сподіваємося, що певні рішення будуть узгоджені до саміту в Лондоні, який відбудеться на початку грудня", - сказав Лінас Лінас Лінкявічюс у вівторок ввечері.
Лінкявічюс відмовився детально коментувати військове планування і позицію Туреччини, але визнав, що Анкара хоче, щоб документи НАТО відображали її погляди на курдські організації.
"Я б не хотів вдаватися в деталі, тому що багато документів ще на стадії узгодження, так, є різні інтерпретації та інтереси. Правда в тому, що для Туреччини дуже важливо документувати відносини з деякими курдськими угрупованнями, і це довгостроковий процес, про це говорять не тільки в цьому випадку", - сказав Лінкявічюс.
"Було б неправильно стверджувати, що існують певні розбіжності або блокування. Процес йде повним ходом", - додав він.
Альянс вперше затвердив плани оборони для країн Балтії в 2010 році, а після анексії Криму вони були оновлені, але обговорення деталей планів досі триває.