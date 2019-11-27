Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Землетрус в Албанії: кількість загиблих досягла 25

Грузія на пів року стає головуючою державою у Раді Європи

"Я був неправий": сенатор США визнав, що Україна не втручалася у американські вибори

Ще один великий шведський банк запідозрили у відмиванні грошей, пов'язаному з РФ






Литва очікує, що Туреччина не заблокує план НАТО на випадок нападу РФ

Середа, 27 листопада 2019, 10:10

Міністр закордонних справ Литви, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Туреччина відмовляється затвердити план оборони НАТО для країн Балтії і Польщі, висловив надію, що "певні рішення" будуть ухвалені до саміту Альянсу, який пройде наступного тижня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Агентство Reuters напередодні повідомило, що Туреччина відмовляється підтримати план НАТО для країн Балтії й Польщі на випадок нападу Росії, поки Альянс не запропонує Анкарі більше політичної підтримки у боротьбі з курдськими загонами YPG на півночі Сирії.

"Остаточного рішення поки немає. Ми перебуваємо в процесі узгодження позицій і сподіваємося, що певні рішення будуть узгоджені до саміту в Лондоні, який відбудеться на початку грудня", - сказав Лінас Лінас Лінкявічюс у вівторок ввечері.

Читайте також
У МЗС РФ стривожилися через заяви генсека НАТО щодо космосу

Лінкявічюс відмовився детально коментувати військове планування і позицію Туреччини, але визнав, що Анкара хоче, щоб документи НАТО відображали її погляди на курдські організації.

"Я б не хотів вдаватися в деталі, тому що багато документів ще на стадії узгодження, так, є різні інтерпретації та інтереси. Правда в тому, що для Туреччини дуже важливо документувати відносини з деякими курдськими угрупованнями, і це довгостроковий процес, про це говорять не тільки в цьому випадку", - сказав Лінкявічюс.

"Було б неправильно стверджувати, що існують певні розбіжності або блокування. Процес йде повним ходом", - додав він.

Альянс вперше затвердив плани оборони для країн Балтії в 2010 році, а після анексії Криму вони були оновлені, але обговорення деталей планів досі триває.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Альянс
powered by lun.ua