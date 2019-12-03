Литва обратилась к Турции по поводу плану НАТО для Балтии и Польши

Литва доверяет Турции и надеется на солидарность союзников на фоне обсуждения нового оборонительного плана НАТО для Польши и стран Балтии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Об оборонительном плане для стран Балтии. Доверяем ли мы своему союзнику Турции, признаем ли интересы Анкары в сфере безопасности? Да! НАТО продолжает корректировать свой курс. Необходимо обеспечить солидарность", - написал министр, отметив в своем сообщении турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу.

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Ранее Линкявичюс заявлял, что "было бы неправильно утверждать, что существуют определенные разногласия или блокировки. Процесс идет полным ходом".

План защиты балтийских государств в случае нападения России требует поддержки всех государств-членов.

Анкара обвинила союзников по НАТО в поддержке проблем безопасности стран Балтии при игнорировании угрозы Турции со стороны курдских боевиков.

Турция считает курдских боевиков террористами и вторглась в районы северо-восточной Сирии, чтобы оттеснить их от своей границы.