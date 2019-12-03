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Макрон: Туреччина хоче заблокувати декларацію зустрічі лідерів НАТО

Вівторок, 3 грудня 2019, 17:05

Туреччина має намір заблокувати підсумкову декларацію зустрічі лідерів НАТО у Лондоні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє "Європейська правда".

"Наскільки я розумію, Туреччина зараз хоче заблокувати всі декларації цього саміту, якщо ми не погодимося на їхнє визначення терористичної організації, визначивши YPG та інших як теророристичні групи, що не є нашим поглядом", - сказав він.

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Макрон також розкритикував Туреччину за купівлю систем С-400 у Росії. "Технічно вони не сумісні з НАТО, Туреччина повинна прояснити це питання, якщо хоче бути союзником", - зазначив він.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 3 грудня заявив, що він як і раніше не погодиться на оборонний план НАТО для Польщі та країн Балтії, поки Альянс не підтримає побоювання Анкари, пов'язані з сирійськими курдськими бойовиками.

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Макрон Туреччина Франція
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