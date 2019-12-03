Міністри оборони Литви та Естонії: не можна казати, що РФ не становить загрози

Країни Балтії не згодні із думкою французького президента Еммануеля Макрона про те, що Росія не є головною загрозою для НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс у Лондоні на конференції NATO Engages.

"Для Литви Росія - екзистенціальна загроза. І для НАТО, принаймні для східного флангу НАТО. Ми не можемо погодитися з цим визначенням. Російська військова доктрина говорить про те, що НАТО противник, і вона концентрує свої військові сили, проводить навчання. Не можна казати, що Росія не становить загрози", - сказав Каробліс.

Його підтримав міністр оборони Естонія Юрі Луїк, який сказав, що Альянс має продовжувати свою політику щодо РФ.

"Єдина організація, здатна стримати Росію, це – НАТО. Це не означає, що ми не повинні боротися з тероризмом", - сказав він.

Як відомо, минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО, і закликав до нового діалогу з Москвою.