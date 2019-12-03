Министры обороны Литвы и Эстонии: нельзя говорить, что РФ не представляет угрозым

Страны Балтии не согласны с мнением французского президента Эммануэля Макрона о том, что Россия не является главной угрозой для НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в Лондоне на конференции NATO Engages.

"Для Литвы Россия - экзистенциальная угроза. И для НАТО, по крайней мере для восточного фланга НАТО. Мы не можем согласиться с этим определением. Российская военная доктрина говорит о том, что НАТО противник, и она концентрирует свои военные силы, проводит обучение. Нельзя говорить, что Россия не представляет угрозы", - сказал Кароблис.

Его поддержал министр обороны Эстонии Юри Луйк, который сказал, что Альянс должен продолжать свою политику в отношении РФ.

"Единая организация, способная сдержать Россию, это - НАТО. Это не значит, что мы не должны бороться с терроризмом", - сказал он.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО, и призвал к новому диалогу с Москвой.