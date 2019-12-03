В.о. помічника держсекретаря США відвідає Україну 4 грудня

Виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер в середу відвідає з візитом Україну.

Про це повідомила у вівторок пресслужба Держдепартаменту, передає "Європейська правда".

"4 грудня Філіп Рікер зустрінеться з представниками американського посольства, а також українськими офіційними особами в Києві", - сказано в повідомленні.

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Рікер є професійним дипломатом, до сфери його відповідальності належить Україна. Він свідчив перед комітетами Палати представників Конгресу у справі імпічменту президенту Дональду Трампу.

У своїх свідченнях він сказав, що колишня посол США в Україні Марі Йованович "стала об'єктом справді обурливої кампанії в пресі, інсинуацій та погроз з найвищих рівнів".