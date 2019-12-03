И.о. помощника госсекретаря США посетит Украину 4 декабря
Вторник, 3 декабря 2019, 19:56
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в среду посетит с визитом Украину.
Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента, передает "Европейская правда".
"4 декабря Филип Рикер встретится с представителями американского посольства, а также украинскими официальными лицами в Киеве", - сказано в сообщении.
Рикер является профессиональным дипломатом, в сферу его ответственности входит Украина. Он свидетельствовал перед комитетами Палаты представителей Конгресса по делу импичмента президенту Дональду Трампу.
В своих показаниях он сказал, что бывшая посол США в Украине Мари Йованович "стала объектом действительно возмутительной кампании в прессе, инсинуаций и угроз с самых высоких уровней".
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