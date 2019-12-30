У центрі Берліна пролунали постріли
Німецька поліція проводила велику операцію в районі Чекпойнт Чарлі в центрі Берліна.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
За даними поліції, після 13.00 невідомий відкрив вогонь в одному з магазинів. Після цього зловмисник втік.
Слідчі припускають, що пострілам передувала спроба пограбування. "Ми тримаємо ситуацію під контролем", - повідомили в поліції.
Поки невідомо, чи були в результаті стрілянини постраждалі.
Поліція оточила територію навколо перехрестя вулиць Фрідріхштрассе і Кохштрассе. Прибула поліцейська спеціальна оперативна група (SEK). Поліцейські, озброєні автоматами, спостерігають за верхніми поверхами сусідніх будинків.
Роботу метро в районі стрілянини призупили.
Контрольно-пропускний пункт Чарлі був одним з прикордонних переходів через Берлінську стіну за часів НДР. Сьогодні це місце приваблює безліч туристів.