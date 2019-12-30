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У центрі Берліна пролунали постріли

Понеділок, 30 грудня 2019, 16:19

Німецька поліція проводила велику операцію в районі Чекпойнт Чарлі в центрі Берліна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

За даними поліції, після 13.00 невідомий відкрив вогонь в одному з магазинів. Після цього зловмисник втік.

Слідчі припускають, що пострілам передувала спроба пограбування. "Ми тримаємо ситуацію під контролем", - повідомили в поліції.

Поки невідомо, чи були в результаті стрілянини постраждалі.

Поліція оточила територію навколо перехрестя вулиць Фрідріхштрассе і Кохштрассе. Прибула поліцейська спеціальна оперативна група (SEK). Поліцейські, озброєні автоматами, спостерігають за верхніми поверхами сусідніх будинків.

Роботу метро в районі стрілянини призупили.

Контрольно-пропускний пункт Чарлі був одним з прикордонних переходів через Берлінську стіну за часів НДР. Сьогодні це місце приваблює безліч туристів.

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Німеччина
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