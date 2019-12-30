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В центре Берлина прозвучали выстрелы

Понедельник, 30 декабря 2019, 16:19

Немецкая полиция проводила крупную операцию в районе Чекпойнт Чарли в центре Берлина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

По данным полиции, после 13.00 неизвестный открыл огонь в одном из магазинов. После этого злоумышленник скрылся.

Следователи предполагают, что выстрелам предшествовала попытка ограбления. "Мы держим ситуацию под контролем", - сообщили в полиции.

Пока неизвестно, были ли в результате стрельбы пострадавшие.

Полиция оцепила территорию вокруг перекрестка улиц Фридрихштрассе и Кохштрассе. Прибыла полицейская специальная оперативная группа (SEK). Полицейские, вооруженные автоматами, наблюдают за верхними этажами соседних домов.

Работу метро в районе стрельбы приостановили.

Контрольно-пропускной пункт Чарли был одним из пограничных переходов через Берлинскую стену во времена ГДР. Сегодня это место привлекает множество туристов.

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