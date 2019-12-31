Греція заявила про 8 викрадених, зокрема українця, внаслідок штурму танкера

Восьмеро осіб були викрадені і одна людина постраждала внаслідок збройного нальоту в ніч на 31 грудня на зареєстрований в Греції танкер, що стояв на якорі біля Камеруну.

Про це заявила грецька влада у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністерство судноплавства Греції заявило, що танкер "Щаслива леді" перебував за дві морські милі від порту Лімбо в Камеруні, коли його штурмували озброєні особи.

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П'ятеро греків, двоє людей з Філіппін та українець були викрадені та грецький громадянин поранений, йдеться у повідомленні міністерства.

Екіпаж танкера складають 28 осіб.