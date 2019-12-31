Греция заявила о 8 похищенных, в частности украинце, в результате штурма танкера
Вторник, 31 декабря 2019, 11:50
Восемь человек были похищены и один пострадал в результате вооруженного налета в ночь на 31 декабря на зарегистрированный в Греции танкер, стоявший на якоре у Камеруна.
Об этом заявили греческие власти во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Министерство судоходства Греции заявило, что танкер "Счастливая леди" находился в двух морских милях от порта Лимбо в Камеруне, когда его штурмовали вооруженные лица.
Пять греков, два человека из Филиппин и украинец были похищены и греческий гражданин ранен, говорится в сообщении министерства.
Экипаж танкера составляют 28 человек.
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