Греция заявила о 8 похищенных, в частности украинце, в результате штурма танкера

Восемь человек были похищены и один пострадал в результате вооруженного налета в ночь на 31 декабря на зарегистрированный в Греции танкер, стоявший на якоре у Камеруна.

Об этом заявили греческие власти во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министерство судоходства Греции заявило, что танкер "Счастливая леди" находился в двух морских милях от порта Лимбо в Камеруне, когда его штурмовали вооруженные лица.

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Пять греков, два человека из Филиппин и украинец были похищены и греческий гражданин ранен, говорится в сообщении министерства.

Экипаж танкера составляют 28 человек.