Меркель назвала добрим сигналом газову угоду між Україною і РФ

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель привітала підписання газової угоди між Україною та Росією, заявивши про хороший сигнал для Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Меркель на офіційному сайті німецького уряду наводить урядова речниця Ульріке Деммер.

"Я рада, що переговори про транзит російського газу через Україну, які велися протягом півтора року, тепер успішно завершені", - цитує вона Ангелу Меркель.

"Продовження транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року є хорошим і важливим сигналом для гарантії нашої європейської газової безпеки", - сказано в заяві.

Меркель подякувала російській і українській сторонам, а також віцепрезиденту Єврокомісії Марошу Шефчовичу і міністру економіки Німеччину Пітеру Альтмайєру та всім іншим учасникам за участь у переговорах.

Нагадаємо, як стало відомо у ніч на 31 грудня, НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.

НАК "Нафтогаз" та ПАТ "Газпром" також домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.