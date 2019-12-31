Трамп назвав дату завершення торгової війни з Китаєм

15 січня Сполучені Штати та Китай підпишуть першу частину великої торгової угоди, яка має покласти край тарифним війнам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй Twitter-сторінці написав президент Дональд Трамп.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

"Я підпишу нашу дуже велику і всеосяжну торговельну угоду по першій фазі з Китаєм 15 січня. Церемонія відбудеться в Білому домі. На ній будуть присутні високопоставлені представники Китаю", - пише він.

Трамп додав, що планує незабаром відвідати Пекін, де розпочнуться переговори по "другій фазі".

Нагадаємо, торгівельна війна США та Китаю розпочалася ще у 2018 році. Втім, наприкінці 2019 року стали з’являтися перші ознаки покращення ситуації. Так, сторони відмовилися від набрання чинності 15 грудня чергового збільшення мит та заявили що робота над новою торгівельною угодою знаходиться на фінальній стадії.