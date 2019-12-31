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Трамп назвав дату завершення торгової війни з Китаєм

Вівторок, 31 грудня 2019, 17:23

15 січня Сполучені Штати та Китай підпишуть першу частину великої торгової угоди, яка має покласти край тарифним війнам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй Twitter-сторінці написав президент Дональд Трамп.

"Я підпишу нашу дуже велику і всеосяжну торговельну угоду по першій фазі з Китаєм 15 січня. Церемонія відбудеться в Білому домі. На ній будуть присутні високопоставлені представники Китаю", - пише він.

Трамп додав, що планує незабаром відвідати Пекін, де розпочнуться переговори  по "другій фазі".

Нагадаємо, торгівельна війна США та Китаю розпочалася ще у 2018 році. Втім, наприкінці 2019 року стали з’являтися перші ознаки покращення ситуації. Так, сторони відмовилися від набрання чинності 15 грудня чергового збільшення мит та заявили що робота над новою торгівельною угодою знаходиться на фінальній стадії.

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Торгівля США Китай Трамп
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