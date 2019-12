Трамп назвал дату завершения торговой войны с Китаем

15 января Соединенные Штаты и Китай подпишут первую часть крупной торговой сделки, которая должна положить конец тарифным войнам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей Twitter-странице написал президент Дональд Трамп.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!