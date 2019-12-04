Рада не призывает Зеленского просить ПДЧ в НАТО: опубликован новый текст заявления

На сайте Верховной рады ошибочно разместили старый текст заявления "Относительно первоочередных шагов обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора".

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от партии "Слуга народа", председатель Постоянной Делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, сообщает "Европейская правда".

"Из-за технических неувязок (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18.00)), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления. А новый появится только завтра", - написал он, добавив новый текст заявления.

В старой версии отмечается, что Верховная рада постановляет призвать президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года Североатлантического совета НАТО и генерального секретаря НАТО обращение о подтверждении намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО".

В опубликованном Черневым тексте этой фразы уже нет.

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Вместо этого отмечается, что Рада "выражает благодарность Североатлантическому совету НАТО за визит в Украину 30-31 октября 2019 года, а Генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу – за выступление в Верховной Раде Украины в поддержку евроатлантических стремлений Украины".

Также, согласно новому тексту заявления, Совет призывает Парламентскую ассамблею НАТО рассмотреть на пленарной сессии в мае 2020 года вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО о предоставлении Украине ПДЧ.

Кроме этого, депутаты призывают парламенты стран-членов НАТО "обратиться к министрам иностранных дел своих стран с предложением ускорить предоставление Украине Плана действий относительно членства".

Напомним, накануне Верховная рада 284 голосами "за" приняла постановление "О Заявлении Верховной рады Украины "Относительно первоочередных шагов обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора".