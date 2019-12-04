Джонсон і Трамп провели неанонсовану зустріч в Лондоні

Пізно ввечері у вівторок прем’єр Британії Борис Джонсон і президент США Дональд Трамп провели закриті переговори перед зустріччю лідерів НАТО в середу в Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Зустріч двох лідерів раніше не була анонсована. Як припускає видання, Джонсон не хоче надто афішувати близький контакт із Трампом, який вкрай непопулярний в Британії, побоюючись, що це може негативно відобразитись на результаті виборів наступного тижня.

Раніше у вівторок Трамп заявив, що не коментуватиме вибори у Британії, заявивши, що не хоче ускладнювати ситуацію. Потім він швидко похвалив Джонсона як "компетентного".

Джонсон і Трамп обговорили важливість військового Альянсу і необхідність єдності для протистояння загрозам під зустрічі тет-а-тет, повідомили на Даунінг-стріт.

"Прем'єр-міністр зустрівся з президентом Трампом сьогодні ввечері на Даунінг-стріт", - сказав представник уряду. "Вони з нетерпінням очікують завтрашньої зустрічі лідерів НАТО і розмірковували про важливість Альянсу для нашої спільної безпеки", - додав співрозмовник.

"Лідери привітали нещодавнє збільшення витрат на оборону з боку країн-членів НАТО і погодилися з необхідністю об'єднання Альянсу перед обличчям нових загроз", - резюмував він.