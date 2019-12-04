Україна зробить добровільний внесок в бюджет НАТО у 850 тисяч євро

Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення добровільного внеску в бюджет НАТО в розмірі 850 тисяч євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook депутат Верховної ради Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні.

"Україна здійснить добровільний внесок в НАТО 850 тисяч євро, що дозволить Україні отримати приміщення в штаб-квартирі НАТО", - написав він.

Джерела в уряді підтвердили "Європейській правді" інформацію про виділення коштів. Їх витратять на модернізацію інфраструктури у старій штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Українська делегація зможе переїхати в інше приміщення, яке раніше займала одна з країн-членів. Як відомо, всі делегації країн-членів у 2017 році переїхали до нової штаб-квартири.

Нагадаємо, США скоротили свій внесок у колективний бюджет НАТО, що покриває витрати на утримання штаб-квартири, на спільні інвестиції в сфері безпеки, а також на окремі військові операції.

Прямий бюджет НАТО відносно невеликий - близько $2,5 млрд, і він відокремлений від національних оборонних бюджетів, які, як рекомендує НАТО, повинні складати 2% від ВВП.