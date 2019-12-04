Украина сделает добровольный взнос в бюджет НАТО в 850 тысяч евро

Кабинет министров Украины принял решение о выделении добровольного взноса в бюджет НАТО в размере 850 тысяч евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании.

"Украина осуществит добровольный взнос в НАТО в 850 тысяч евро, что позволит Украине получить помещение в штаб-квартире НАТО", - написал он.

Источники в правительстве подтвердили "Европейской правде" информацию о выделении средств. Их потратят на модернизацию инфраструктуры в старой штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Украинская делегация сможет переехать в другое помещение, которое ранее занимала одна из стран-членов. Как известно, все делегации стран-членов в 2017 году переехали в новую штаб-квартиру.

Напомним, США сократили свой вклад в коллективный бюджет НАТО, покрывающий расходы на содержание штаб-квартиры, на совместные инвестиции в сфере безопасности, а также на отдельные военные операции.

Прямой бюджет НАТО относительно небольшой - около $2,5 млрд, и он отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять 2% от ВВП.