НАТО підтверджує прихильність політиці відкритих дверей - заява лідерів

НАТО підтверджує прихильність до політики відкритих дверей, яка "зміцнює Альянс і приносить безпеку мільйонам європейців".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у лондонській декларації, ухваленій лідерами за підсумками дводенної зустрічі.

"Ми прихильні до політики відкритих дверей НАТО, яка зміцнює Альянс і приносить безпеку мільйонам європейців. Північна Македонія сьогодні тут з нами і незабаром стане нашим новим союзником", - сказано в заяві.

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"Ми працюємо над підвищенням безпеки для всіх. Ми зміцнили партнерські стосунки в нашому сусідстві та за його межами, поглиблюючи політичний діалог, підтримку та взаємодію з країнами-партнерами та міжнародними організаціями", - зазначили лідери.

"Ми підтверджуємо свою відданість довгостроковій безпеці та стабільності в Афганістані. Ми посилюємо співпрацю з Організацією Об'єднаних Націй; спостерігається безпрецедентний прогрес у співпраці НАТО-ЄС.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні заявив, що Україна та Грузія мають прямувати до членства в Альянсі, але також цінувати "проміжні стадії".