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НАТО подтверждает приверженность политике открытых дверей – заявление лидеров

Среда, 4 декабря 2019, 15:40

НАТО подтверждает приверженность политике открытых дверей, которая "укрепляет Альянс и приносит безопасность миллионам европейцев".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в лондонской декларации, принятой лидерами по итогам двухдневной встречи.

"Мы преданны политике открытых дверей, которая укрепляет Альянс и приносит безопасность миллионам европейцев. Северная Македония сегодня здесь с нами и вскоре станет нашим новым союзником", - говорится в заявлении.

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"Мы работаем над повышением безопасности для всех. Мы укрепили партнерские отношения в нашем соседстве и за его пределами, углубляя политический диалог, поддержку и взаимодействие с партнерами и международными организациями", - отметили лидеры.

"Мы подтверждаем свою приверженность долгосрочной безопасности и стабильности в Афганистане. Мы усиливаем сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, наблюдается беспрецедентный прогресс в сотрудничестве НАТО-ЕС".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что Украина и Грузия должны стремиться к членству в Альянсе, но также ценить "промежуточные стадии".

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Встреча НАТО в Лондоне Альянс
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