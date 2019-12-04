Зростання впливу Китаю несе як можливості, так і виклики - лідери НАТО

НАТО визнає зростання впливу Китаю та вважає, що його міжнародна політика несе як можливості, так і виклики.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у лондонській декларації, ухваленій лідерами за підсумками дводенної зустрічі.

"Ми визнаємо, що зростаючий вплив та міжнародна політика Китаю несуть як можливості, так і виклики, які нам потрібно приймати разом як Альянсу", - сказано в документі.

Щоб залишатися в безпеці, "ми повинні дивитись у майбутнє разом", заявляють лідери НАТО. "Ми звертаємось до широти та масштабів нових технологій, щоб підтримувати свої технологічні переваги, зберігаючи наші цінності та норми. Ми будемо продовжувати підвищувати стійкість наших суспільств, а також критичної інфраструктури та енергетичної безпеки. НАТО та союзники в межах своїх відповідних повноважень зобов’язані гарантувати безпеку наших комунікацій, зокрема 5G, визнаючи необхідність покладатися на безпечні та стійкі системи", - йдеться в заяві.

НАТО оголосило космос оперативною сферою, "визнаючи його важливість у безпеці та врегулюванні проблем безпеки, дотримуючись міжнародного права".

"Ми розширюємо наші інструменти для реагування на кібератаки та зміцнюємо нашу здатність до готовності, стримування та захисту від гібридних тактик, які прагнуть підірвати нашу безпеку та суспільство. Ми посилюємо роль НАТО в безпеці людини", - зазначається в лондонській декларації.

Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком зустрічі лідерів Альянсу у Лондоні, НАТО вперше у своїй історії офіційно висловлюється із попередженням на адресу Китаю про те, що він відслідковує зростаючу військову силу Пекіна.